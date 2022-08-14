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Beşiktaşlı genç futbolcu Alanyaspor maçında büyük üzüntü yaşadı

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada ilk defa resmi bir maçta siyah beyazlı formayı giyen Emrecan Uzunhan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarıda gördüğü iki sarı kartla oyundan atılan futbolcu büyük üzüntü yaşadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı genç futbolcu Alanyaspor maçında büyük üzüntü yaşadı
Alanyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş'ın İstanbulspor'dan transfer ettiği defans oyuncusu Emrecan Uzunhan, Alanyaspor deplasmanında kırmızı kart gördü.

İlk yarıda çıkan iki sarı kartın ardından oyundan ihraç olan Uzunhan büyük üzüntü yaşadı.

  • Siyah beyazlılar, yaz transfer döneminde Emrecan Uzunhan'ı 2 milyon Euro bonservis bedeliyle İstanbulspor'dan transfer etmişti. Emrecan siyah beyazlı forma ile çıktığı ilk maçta kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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