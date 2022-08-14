Beşiktaşlı genç futbolcu Alanyaspor maçında büyük üzüntü yaşadı

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İslam'a aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz CHP'nin helalleşme kürsüsünde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adı altında birçok isimle yaptığı toplantı, rozet takma ve partiye katılım programlarının perde arkası tek tek ortaya çıkıyor. Son olarak, CHP'nin sözde "Helalleşme Buluşması"na İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen, kendi nikahında alkol servis ettiren, İBB'den kovulan ve 'Elhamdülillah Ermeniyim' sözleriyle bilinen Fatma Yavuz'un şovu damga vurdu.