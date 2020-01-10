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Beşiktaşlı taraftarları çıldırtacak transfer hamlesi

Beşiktaş'ta mevcut mali tablo devre arası transfer döneminde siyah beyazlı kulübün istediği oyuncuları kadrosuna katmasını zorlaştırıyor. Bu kapsamda Karius'a alternatif bir isim düşünen Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim taraftarların tepkisini çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Gönen 2010-2025 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giymişti.

Cenk Gönen 2010-2025 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giymişti.

Beşiktaş'ın mali tabloları, yönetimin istediği oyuncuları kadroya katmasını zorlaştırıyor. Bu kapsamda federasyondan limitlerle ilgili olarak haber bekleyen siyah beyazlılarda gündeme çok sürpriz bir isim geldi.

Karius'a alternatif bir isim arayan Beşiktaş yönetimine eski kalecisi Cenk Gönen önerildi. Son olarak Malaga'da oynayan ancak buradaki dönemi başarısızlıkla sonuçlanan oyuncu serbest oyuncu statüsünde.

Beşiktaş'taki döneminde talihsiz goller yiyen ve bir türlü istenileni veremeyen kalecinin tekrar geri dönebileceği ihtimali taraftarları rahatsız etti.

Öte yandan Beşiktaş'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ergin Aslan, TVNET ekranlarında yayınlanan Akşam Sporu programında konuya dair konuştu. Aslan, Karius için "Böyle büyük takım kalecisi olmaz" derken "Cenk ve Tolga isimleri geçiyor. Necip kaleye geçsin daha iyi Bu takım değişmeli" ifadelerini kullandı.


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