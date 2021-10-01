Beşiktaşlılara müjdeli haber: Üç isim kadroya dahil edildi

Fatih Terim Marsilya maçı sonrası aklında kalan pozisyonu açıkladı

UEFA Avrupa Ligi E grubu ikinci hafta maçında, Olimpik Marsilya ile Galatasaray, Velodrome Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın zorlu deplasmandan 0-0'lık sonuçla 1 puan çıkartarak lider olarak döndüğü karşılaşma sonrası Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.



Deneyimli teknik adam, 'Hakemlerle ilgili bugün söyleyeceğim tek şey, devre sonunda Kerem'in kaleciden dönen topundan sonra Alex'e (Cicaldau) gelen top var... Kaleci kalede yok, Alex boş kaleye vurmaya hazırlanırken önünde hakemin olduğu belki benim aklımda kalan bu var. Kendisi bana kötü bir şans dedi ama yüzde yüz gol pozisyonu, yüzde yüz. Alex boş kaleye atacak.' ifadelerini kullandı.

