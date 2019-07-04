Beşiktaşlıları kızdıran forma numarası önerisi

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara, "Hangi numaralı formayı almalıyım?" şeklinde bir soru yöneltti.

Babel'in bu sorusuna gelen cevaplar ise Beşiktaşlıların tepisini çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarların çoğu, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maçı anımsattığı için Babel'e 80 numaralı forma önerisinde bulundu.

Hatırlanacağı üzere 2007 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan o maçta Liverpool forması giyen Ryan Babel, Beşiktaş ağlarına iki gol bırakmıştı.

32 yaşındaki futbolcunun seçeceği forma numarası merak konusu olurken, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.