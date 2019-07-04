SÜPER LİG

Beşiktaşlıları kızdıran forma numarası önerisi

Galatasaray'a imza atan eski Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, sarı-kırmızılı taraftarlara "Hangi forma numarasını almalıyım?" diye sordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ryan Babel, fotoğraf çekiminde Metin Oktay selamı verdi.

Ryan Babel, fotoğraf çekiminde Metin Oktay selamı verdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara, "Hangi numaralı formayı almalıyım?" şeklinde bir soru yöneltti.

Babel'in bu sorusuna gelen cevaplar ise Beşiktaşlıların tepisini çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarların çoğu, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maçı anımsattığı için Babel'e 80 numaralı forma önerisinde bulundu.

Hatırlanacağı üzere 2007 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan o maçta Liverpool forması giyen Ryan Babel, Beşiktaş ağlarına iki gol bırakmıştı.

  • 32 yaşındaki futbolcunun seçeceği forma numarası merak konusu olurken, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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