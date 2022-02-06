Spor Beşiktaşlıların gözü Çaykur Rizespor maçında Hamza Hamzaoğluna tepki
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaşlıların gözü Çaykur Rizespor maçında: Hamza Hamzaoğlu'na tepki

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Benfica'dan bonservisini aldığı Gedson Fernandes kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gönderilmişti. Portekizli futbolcu Karadeniz ekibinin Adana Demirspor ile oynadığı maçta yedek kulübesinde yer aldı. Beşiktaşlı taraftarlar Gedson Fernandes'in yedek kalmasını sosyal medyadan attıkları mesajlarla eleştirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlıların gözü Çaykur Rizespor maçında: Hamza Hamzaoğluna tepki
Gedson Fernandes - Çaykur Rizespor

Beşiktaş'ın Benfica'dan bonservisini 6 milyon Euro'ya aldığı Gedson Fernandes'in sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'da forma giyeceği açıklanmıştı.

Portekizli futbolcu, Karadeniz ekibindeki ilk maçta yedek kulübesinde yer aldı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun henüz net olarak hazır olmaması sebebiyle genç futbolcuyu 11'de başlatmadığı aktarıldı.

  • Beşiktaşlı ve Çaykur Rizesporlu taraftarlar Gedson Fernandes'in Adana Demirspor maçında yedek kalmasının ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu eleştiren mesajlar paylaştı.

Hatırlanacağı üzere Gedson Fernandes, 6 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olmuştu. Portekizli futbolcu sezon sonuna kadar kiralanırken futbolcunun satışı söz konusu olması halinde alınacak bedelin yüzde 50'sinin Benfica'ya verilmesi kararlaştırılmıştı.
Alanyada ikinci perde

Alanya'da ikinci perde

​Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.
İETT otobüsleri çarpıştı

İETT otobüsleri çarpıştı

​Başakşehir'deki kazada 6 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanına yönelik paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan şüpheliye ev hapsi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

​TÜİK verileri açıkladı.

200 ile 2 bin 500 TL arasında satıyor.

Bahçeli'den CHP'ye afiş tepkisi.

​Saldırı hazırlığındaki 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.