Beşiktaşlıların gözü Çaykur Rizespor maçında: Hamza Hamzaoğlu'na tepki

Beşiktaş'ın Benfica'dan bonservisini 6 milyon Euro'ya aldığı Gedson Fernandes'in sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'da forma giyeceği açıklanmıştı.
Portekizli futbolcu, Karadeniz ekibindeki ilk maçta yedek kulübesinde yer aldı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun henüz net olarak hazır olmaması sebebiyle genç futbolcuyu 11'de başlatmadığı aktarıldı.
- Beşiktaşlı ve Çaykur Rizesporlu taraftarlar Gedson Fernandes'in Adana Demirspor maçında yedek kalmasının ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu eleştiren mesajlar paylaştı.
Hatırlanacağı üzere Gedson Fernandes, 6 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olmuştu. Portekizli futbolcu sezon sonuna kadar kiralanırken futbolcunun satışı söz konusu olması halinde alınacak bedelin yüzde 50'sinin Benfica'ya verilmesi kararlaştırılmıştı.