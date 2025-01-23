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Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi başladı

Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi başladı

15:3123/01/2025, Perşembe
AA
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Antrenmanda, teknik direktör Solskjaer'in neşeli tavırları dikkat çekti.
Antrenmanda, teknik direktör Solskjaer'in neşeli tavırları dikkat çekti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü Onvo Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.


İdmanda Athletic Bilbao maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları antrenmanı, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.


Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 25 Ocak Cumartesi günü tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.




#Beşiktaş
#Onvo Antalyaspor
#Süper Lig

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