Spor Beşiktaşta beklenen anlaşma Bir yıllık imzayı atıyor
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Beşiktaş'ta beklenen anlaşma: Bir yıllık imzayı atıyor

Siyah-beyazlı kulüp, 38 yaşındaki emektar oyuncusu Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Haber Merkezi Diğer
Beşiktaşta beklenen anlaşma: Bir yıllık imzayı atıyor
Atiba, taraftarın en sevdiği futbolcuların başında geliyor.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yeni kontrat imzalamak için yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

beIN Sports'un son dakika geçtiği habere göre; siyah-beyazlılar, Kanadalı oyuncuyla bir yıllık anlaşma sağladı.

38 yaşındaki futbolcu, pazartesi günü yapılacak sezonun ilk antrenmanında yer alacak.

  • 2013 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Atiba, siyah-beyazlı formayla 293 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 23 gol atarken 34 de asist kaydetti.

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Atiba Hutchinson (@atiba13)'in paylaştığı bir gönderi

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