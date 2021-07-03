Beşiktaş'ta beklenen anlaşma: Bir yıllık imzayı atıyor

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yeni kontrat imzalamak için yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

beIN Sports'un son dakika geçtiği habere göre; siyah-beyazlılar, Kanadalı oyuncuyla bir yıllık anlaşma sağladı.

38 yaşındaki futbolcu, pazartesi günü yapılacak sezonun ilk antrenmanında yer alacak.

2013 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Atiba, siyah-beyazlı formayla 293 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 23 gol atarken 34 de asist kaydetti.

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