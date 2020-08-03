TRANSFER

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor: "Hakkınızı helal edin"

Beşiktaş'ta uzun süredir konuşulan ayrılık gerçekleşmek üzere. Siyah beyazlıların tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'ün yeni takımı artık netleşti. Milli futbolcunun yönetimi arayarak duygusal bir vedada bulunduğu aktarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Gökhan Gönül ve Atiba, Burak Yılmaz ile birlikte Beşiktaş'ın mevcut sezondaki takım kaptanlarıydı.

Gökhan Gönül ve Atiba, Burak Yılmaz ile birlikte Beşiktaş'ın mevcut sezondaki takım kaptanlarıydı.

Fotoğraf: Ahmet Bolat

Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren futbolculardan Gökhan Gönül’ün kalıp kalmayacağı sorusu nihayet netleşti. Tecrübeli sağ bek, yeni sezonda takımda olmayacağını yönetime bildirdi.

Siyah beyazlıların sözleşme yenilemek istediği Gökhan Gönül, eski kulübü Fenerbahçe’den de teklif alınca, her iki taraftan da düşünmek için süre istemişti. Ailesi ve yakınlarıyla görüştükten sonra kararını veren 35 yaşındaki futbolcunun tercihi; sarı lacivertliler oldu.

  • Hürriyet'te yer alan habere göre Siyah beyazlı yöneticileri dün telefonla arayan Gökhan, “Ben Fenerbahçe’ye gitme kararı aldım. Hakkınızı helal edin” dedi.

Bu sezon 32 karşılaşmada forma giyip; 4 gol, 4 asist üreten Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe’ye gidecek olmasının ardından Beşiktaş’ta sağ bek arayışları başladı.

Sivasspor’dan alınan Douglas’ı sakatlığı nedeniyle sadece 7 maçta oynatabilen siyah beyazlılar, bonservisi Roma’da olan ve Sao Paulo’da kiralık olarak forma giyen Bruno Peres’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sağ bek ile görüşüyor.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Trabzonspor soyunma odasında kolbastı şov
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.