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Beşiktaş'ta Bodo hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Bodo hazırlıkları başladı

14:249/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş
Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar.

Diğer oyuncuların, ısınma koşuları ve 5'e 2 ile başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.








#Beşiktaş
#Bodo/Glimt
#UEFA Avrupa Ligi

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