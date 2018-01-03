SÜPER LİG

Beşiktaş'ta Boyko kamp kadrosundan çıkartıldı

Devre arası kampı için Antalya'ya giden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş kamp kadrosuna Ukraynalı kaleci Denys Boyko'yu almadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampına Boyko'yu götürmeme kararı aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampına Boyko'yu götürmeme kararı aldı.

Beşiktaş'ta devre arası kampı öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, kadroda düşünmediği Ukraynalı file bekçisi Denys Boyko'yu İstanbul'da bıraktı.

Önceki günlerde transferi için 3 kulüple görüşüldüğü belirtilen Boyko'nun kısa süre içerisinde takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi.

  • 2016'nın Ocak ayında Dnipro'dan 3 milyon 300 bin euroya transfer edilen Boyko, forma şansı bulduğu karşılaşmalarda istenilen performansı sergileyememiş ve Şenol Güneş'in gözünden düşmüştü.

İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi Denys Boyko
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İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi Denys Boyko

Beşiktaş Kulübü, Dnipro'nun file bekçisi Denys Boyko'yu 3.3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. İşte muhteşem kurtarışlarıyla Denys Boyko.

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