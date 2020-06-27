Beşiktaş'ta Burak Yılmaz fırtınası: Hem atıyor hem de attırıyor

Beşiktaş kritik maçta Konyaspor'u devirdi: Burak Yılmaz geceye damga vurdu Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Sergen Yalçın'ın öğrencileri evinde 3-0 galip geldi. Beşiktaş'ın gollerini BuraK Yılmaz, Diaby ve Lens attı. Konyaspor'da Hadziahmetovic maçın ilk yarısında kırmızı kart gördü ve yeşil beyazlılar mücadeleyi 10 kişi tamamladı.Beşiktaş-Konyaspor maçından dakikalar;11. dakikada Konyaspor korner atışını sağdan Ömer Ali ile kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Jonsson’un kafa vuruşunda Rıdvan topu çizgiden çıkardı.KIRMIZI KART!15. dakikada Hadziahmetovic’in Lens’e yaptığı hareket sonrasında hakem Zorbay Küçük, Hadziahmetovic’e sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Küçük, bu kez sarı kartı iptal ederken, Hadziahmetovic’e direkt kırmızı kart gösterdi.17. dakikada Lens’e yapılan hareket sonrasında kazanılan serbest vuruşu sağ kanattan Diaby kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada Burak Yılmaz kafayı vurdu ancak top yandan dışarı gitti.29. dakikada Gökhan Gönül’ün pasında topla buluşan Diaby, ceza sahası dışındaki Ruiz’e çıkardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top az farkla dışarı gitti.GOL!40. dakikada Rıdvan’ın pasında sol çizgide topla buluşan Burak Yılmaz rakibini geçip ceza sahası dışından uzak köşeye çok bir şut gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu. 1-045. dakikada Jevtovic’in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Ömer Ali ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Ersin bu pozisyonda gole izin vermedi.GOL!45+2. dakikada Burak Yılmaz’la verkaç yapan Diaby, tecrübeli golcünün topuk pasında topu 2 oyuncudan kurtarıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda fark 2’ye çıktı. 2-050. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan N’Koudou, müsait pozisyondaki Rıdvan’ı gördü. Genç futbolcunun gelişine şutunda top üstten auta çıktı.GOL!52. dakikada Elneny’nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz, savunmanın arkasına sarkan Lens’i gördü. Hollandalı futbolcu ceza sahası önünden aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-060. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Ömer Ali, Skubic’e pasını verdi. Bu futbolcunun ortasında Jectovic ceza sahasında kafayı vurdu ancak Ersin iyi yer tutarak gole izin vermedi.75. dakikada Boateng savunmanın arasında çok şık bir pasla topu Diaby’yle buluşturdu. Konyaspor savunması son anda araya girerek mutlak bir gole engel oldu.Siyah-beyazlılar ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.Burak Yılmaz durdurulamıyorBeşiktaş’ın Konyaspor karşısında aldığı 3-0’lık galibiyette büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, takımının kazandığı 3 puanda en önemli rolü oynadı. Koronavirüs sonrasında ligin tekrar başlamasının ardından cezası nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta oynanan ve Beşiktaş’ın 5-1 kazandığı Denizlispor karşılaşmasında perdeyi açan golü atarken, N’Koudou ve Adem Ljajic’in gollerinde de asisti yapan isim olmuştu. Yıldız futbolcu, bu performansını Monyaspor karısında da sürdürdü. Dakikalar 40’ı gösterdiğinde ceza sahası dışından jeneriklik bir gol atan Burak, 45 2’de ise Diaby’ye şık bir asist yaptı. 52. dakikada tekrar sahneye çıkan golcü futbolcu, Elneny’den aldığı pasta, Lens’i topla buluştururken, maçtaki ikinci asistini yaptı.Denizlispor ve Konyaspor maçlarında oldukça etkili bir görüntü ortaya koyan Burak Yılmaz, 2 maçta 2 gol atıp 4 de asist yaparak tam 6 gole etki etti.Tyler Boyd Kayserispor deplasmanında yokBeşiktaş’ın Konyaspor’u 3-0 mağlup ettiği mücadelenin 87. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Tyler Boyd, Kayserispor deplasmanında cezalı duruma düştü. Bu sezon ilk hafta oynanan Sivasspor ve 4. haftadaki Gaziantep maçlarında sarı kart gören Boyd, son olarak ikinci yarıdaki Başakşehir mücadelesinde sarı kartla cezalandırılmıştı. Konyaspor önünde de sarı kart gören ABD’li futbolcu, 4 sarı kart görerek Kayserispor deplasmanında cezalı duruma düştü.Ersin bu kez geçit vermediBeşiktaş’ta Loris Karius’un takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçen Ersin Destanoğlu, Konyaspor karşısında kalesini gole kapattı. Antalyaspor mücadelesinde 2 kez topu filelerden çıkaran, Denizlispor önünde de rakip forvetlere 1 kez geçit veren Ersin, Konyaspor karşısında hata yapmadı ve 90 dakikayı gol yemeden tamamladı. İlk yarıda Ömer Ali’yle karşı karşıya kalan Ersin, bu pozisyonda iyi yer tutarak kalesini korurken, kulübeden de alkış aldı. Duran toplarda iyi yer tutan ve maç boyunca pozisyon hatası yapmayan Ersin, oyun kurma konusunda da başarılı bir grafik çizdi.Beşiktaş'ın Süper Lig'de kalan maçlarıKayserispor (D)KasımpaşaYeni Malatya (D)FenerbahçeGençlerbirliği (D)

Kovid-19 pandemisi ile lige verilen aranın sona ermesi ve kart cezasının son bulmasının ardından 28. haftadaki Yukatel Denizlispor maçıyla yeniden siyah-beyazlı formayla sahalara dönen Burak Yılmaz, attığı ve attırdığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İkisi yarımşar sezon olmak üzere iki dönemde toplam 3 sezon forma giydiği Beşiktaş'ta ilk döneminin aksine adından sıkça söz ettiren tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarına verdiği gol paslarıyla da siyah-beyazlı takımın kazandığı galibiyetlerde adından söz ettiren isimlerin başında geldi.

İlk sezonunda 6 gol attı

2006-2007 sezonunda Antalyaspor'dan siyah-beyazlı kulübe transfer olan Burak Yılmaz, ilk yılında siyah-beyazlı forma ile 7'si Türkiye Kupası maçı olmak üzere 37 karşılaşmada görev yaptı.

Ligde 5, kupada 1 gol kaydeden milli futbolcu, Beşiktaş'taki ilk sezonunu toplam 6 golle noktaladı.

Bir sonraki sezon Beşiktaş'ta sadece yarım dönem forma giyen ve beklentileri karşılayamadığı için Manisaspor'a gönderilen Burak Yılmaz, 2007-2008 sezonunun siyah-beyazlı yarım döneminde lig, kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 12 maçta forma giydi ve 9 lig müsabakasında sadece 1 gol kaydetti. Burak Yılmaz'ın ilk yarıdaki bu performansının ardından devre arasında siyah-beyazlı kulüple yolları ayrıldı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Çin takımı Beijing Guoan'da oynayan Burak Yılmaz, ikinci Trabzonspor macerasının devam ettiği 2018-2019 sezonunun devre arasında yeniden Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

Burak Yılmaz ve takım arkadaşlarının gol sevinci ⚫⚪ pic.twitter.com/a0hAQIawzD — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 26, 2020

Beşiktaş'ta en golcü sezonunu yaşıyor

Beşiktaş'taki ikinci döneminin başlangıcı olan 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında siyah-beyazlı forma ile 15 karşılaşmada görev yapan tecrübeli forvet, bu dönemde sarı kart cezası ve sakatlık nedeniyle 2 mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. Burak Yılmaz, Beşiktaş kariyerinin bu bölümünde 15 maçta 11 gol kaydetti.

Beşiktaş'taki ikinci dönemini oldukça verimli geçiren deneyimli oyuncu, bu sezon attığı gollerle siyah-beyazlı kulüpteki en golcü günlerini yaşamaya başladı.

Sakatlığı nedeniyle bu sezonun ilk 4 haftasında forma giyemeyen ve şimdiye kadar toplamda 7 maçta görev yapamayan Burak Yılmaz, oynadığı 22 lig maçında rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı. Böylelikle Beşiktaş forması altında en golcü sezonunu geçiren milli futbolcu, Beşiktaş'taki 1,5 sezonluk ikinci döneminde toplam 25 gol kaydetti.

Tecrübeli forvet bu sezon Türkiye Kupası'nda da 1 kez gol sevinci yaşadı.

Gol paslarında da dikkati çekiyor

Kalan haftalarda ligi üst sıralarda bitirmek için mücadele eden Beşiktaş'ın en önemli silahı olarak dikkati çeken Burak Yılmaz, attığı gollerin yanı sıra takım arkadaşlarını da gole kavuşturdu.

Bu sezon 7 kez gol öncesi pasını veren tecrübeli oyuncu, geçen hafta oynanan Yukatel Denizlispor ve dün oynanan İttifak Holding Konyaspor maçlarında ikişer kez takım arkadaşlarını gole götüren pasları verdi.

Beşiktaş'ta takım kaptanlığına da yükselen Burak Yılmaz, ayrıca kısa bir süre önce de siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu.