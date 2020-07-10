Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 31'inci haftasında dün akşam Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın baldır arka adalesinde zorlanma, Gökhan Gönül'ün de sağ dizinde darbeye bağlı doku zedelenmesi olduğu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten iki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, bugün Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz'ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül'ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir.

Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül'ün tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş Kasımpaşa'yı Güven Yalçın'ın golüyle yıktı Süper Lig'de 31. haftanın kapanışında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah beyazlılar sahadan 3-2 galip ayrıldı.Beşiktaş-Kasımpaşa maçından dakikalar;6. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve arka direkteki Tyler Boyd’a çıkardı. ABD’li oyuncu müsait durumda topu filelere gönderdi. 1-021. dakikada Tirpan’ın ceza sahasına yaptığı ortada Thiam kafayla indirdi, müsait pozisyondaki Koita topu ağlara gönderen isim oldu. 1-128. dakikada Ricardo Quaresma sol kanattan ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte topla buluşan Aytaç’ın vuruşunda top Ersin’i geçerken, Ruiz son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.29. dakikada Hajradinovic’in ara pasında topla buluşan Koita ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve direğe çarpan top ağlara gitti. 1-241. dakikada Boyd’un soldan yaptığı ortada savunma kafayla uzaklaştırdı. Dönen topa Atiba gelişine ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Ramazan güçlükle gole engel oldu.49. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği sağladı. Lens'in sağdan ortasında yerden gelen topa altıpas gerisinde bekletmeden vuran Boateng, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-262. dakikada Elneny'nin ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.90. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Kasımpaşa'nın kontra atak yaparken kaptırdığı topla iyi çıkan Beşiktaş'ta meşin yuvarlağı rakip yarı alanın ortalarında, sağ kanatta Ruiz aldı. Bu oyuncunun bekletmeden ortasında savunma arkasına sarkan Güven Yalçın uçarak yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-2Müsabakayı Beşiktaş 3-2 kazandı.Burak Yılmaz devam edemediBeşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçının 10. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Sağ alt arka adalesinde ağrı hisseden ve kendisini yere bırakan golcü futbolcu, yaşadığı acı sonrasında oyuna devam edemeyeceğini işaret ederek değişiklik talep etti ve kaptanlık pazubandını Atiba’ya vererek oyundan çıktı. Oldukça fazla acı hissettiği yüzünden belli olan Burak Yılmaz, oyun alanının kenarına gelirken, genç futbolcu Güven Yalçın oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz’ın durumu yarın yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacak.Quaresma, Dolmabahçe'ye döndüSezona Beşiktaş'ta başlayan ancak ligin 2. haftasında takımla yolları ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta eski ekibine rakip oldu.Atiba Malatya maçında yokBeşiktaş’ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 63. dakikasında sarı kart görerek dördüncü sarı kartını gören Atiba Hutchinson cezalı duruma düştü. Bu sezon dördüncü sarı kartını gören ve ilk kez cezalı duruma düşen Atiba, Malatya deplasmanında forma giyemeyecek. Kanadalı futbolcu daha önce 8. haftada oynanan Ankaragücü, 14. haftadaki Kasımpaşa ve 19. haftada oynanan Göztepe maçlarında sarı kart görmüştü.



