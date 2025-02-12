Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.