Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.