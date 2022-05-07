Beşiktaş'ta derbi öncesi eksikler dikkat çekiyor

Valerien Ismael ve İsmail Kartal birbirlerine ilk kez rakip olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Fenerbahçe ile evinde karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligin 35. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip; 14 galibiyet ve 12 beraberlikle 54 puan topladı.

İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalayan Fenerbahçe ise 20 galibiyet ve 8 beraberlikle 68 puan elde etti.

Valerien Ismael'in ikinci derbi heyecanı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ikinci derbi heyecanını Fenerbahçe maçıyla yaşayacak.

Trabzonspor derbisiyle göreve başlayan Ismael yönetiminde siyah-beyazlı takım, 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle bir yenilgi yaşadı ve 8 puan topladı. Ismael'in teknik direktörlüğünde Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 ve Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Trabzonspor (1-1) ile GZT Giresunspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Ismael yönetiminde Kasımpaşa'ya evinde 3-0 mağlup oldu.

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5 derbi maçta 5 puan aldı

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı 5 derbi maçta 5 puan aldı.

Galatasaray'ı evinde 2-1 yenen Beşiktaş, rakibine deplasmanda aynı skorla mağlup oldu. Kartal ilk maçta Trabzonspor'a evinde 2-1 kaybederken, deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçtan ise 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Son 8 maçta 2 galibiyet

Beşiktaş, ligdeki son 8 maçta sadece 2 kez rakiplerine üstünlük kurabildi. Söz konusu dönemde Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'u yenebilen siyah-beyazlı ekip; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1), Trabzonspor (1-1) ve GZT Giresunspor (0-0) karşılaşmalarını beraberlikle tamamladı. Bu periyotta Galatasaray'a 2-1 ve Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 14 puanlık kayıp yaşadı.

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Josef forma giyebilecek

Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görerek Yukatel Kayserispor maçında cezalı duruma düşen Josef de Souza, yarınki derbi mücadelesinde görev alabilecek. Josef, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ve 2-2 beraberlikle biten maçta takımının gollerini atmıştı.

Savunmada önemli oyuncularından yoksun kalacak

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi en büyük sıkıntıyı savunmada yaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte cezalı oyuncular Valentin Rosier ile Francisco Montero, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Hırvat oyuncu Domagoj Vida da henüz İstanbul'a dönmedi.

Yukatel Kayserispor maçında kırmızı kart gören Montero ile sarı kart alan Rosier, cezalı duruma düşmüştü. Kırmızı kart cezaları nedeniyle Altay ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında görev alamayan Rosier, bu sezon üçüncü kez bu şekilde takımını yalnız bırakacak. Montero ise kırmızı kart cezası nedeniyle takımının Gaziantep FK'yi İstanbul'da 1-0 yendiği maçta forma giyememişti.

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8 oyuncu kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarınki derbi mücadelesi öncesi Miralem Pjanic, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 37. haftada Göztepe ile deplasmanda yapılacak maçta cezalı duruma düşecek.