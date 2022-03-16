Beşiktaş'ta eleştiri okları Önder Karaveli'ye döndü

Beşiktaş’ın derbide Galatasaray’a 2-1 yenilmesi, teknik direktör Önder Karaveli’yi eleştirilerin odağına koydu. Siyah-beyazlı takımın sahaya yanlış 11’le çıktığı eleştirilerinin yanı sıra hamlelerinin ve akan oyundaki mücadelenin de yersiz olduğu görüşü hakimdi. Deneyimli teknik adamın, Josef de Souza’yı ilk 11’de oynatmayıp, 2-0 olduktan sonra oyuna sokması da bir başka eleştiri konusuydu. Brezilyalı futbolcu oyuna dahil olduktan sonra Beşiktaş rakibinin baskısını kırdı. 45 dakika sorunsuz oynayan Josef’in sakatlık gerekçesi ile kulübede tutulması rahatsızlık oluşturdu.

Kenan Karaman ısrarı

Geldiği günden beri istenilen performansı sergilemeyen Kenan Karaman, teknik direktör Sergen Yalçın’ın ardından Önder Karaveli döneminde de kendini gösteremedi. Yaptığı top kayıpları ve harcadığı pozisyonlar nedeniyle eleştirilen milli oyuncuda ısrar den Karaveli de bu konuda eleştiriliyor. Yönetimin teknik direktör konusunda temaslarını sıklaştıracağı ve mevcut takımı şimdiden izleyen bir teknik adamla anlaşmaya çalışacağı ifade edildi. Beşiktaş’ta bekleneni veremeyen ve yıllık 3.5 milyon euro alan Teixeira konusu da yönetimi düşündürüyor.

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Gençler nerede?

Önder Karaveli’nin eleştiri aldığı en büyük konulardan bir tanesi ise gençlerden çabuk vazgeçmesi. Göreve geldiğinde Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı gibi isimlere daha fazla şans veren, arkadan gelecek genç futbolculara da şans vereceğini söyleyen Karaveli, ilerleyen dönemde genç oyunculardan vazgeçti. Son dönemde sadece Can forma bulurken, Güven Yalçın’ın derbide erkenden oyundan alınması da tepki topladı.

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