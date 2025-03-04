Beşiktaş'ta Gaziantep FK hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iznin ardından başladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.
Ardından taktiksel çalışma yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı. Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.