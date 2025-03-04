Beşiktaş'ta Gaziantep FK hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.