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Spor

Beşiktaş'ta golcülerin gözü rekorda

Aboubakar ve Cenk Tosun, Avrupa'da en çok gol atan Beşiktaşlı futbolcu olmak için Bodo/Glimt önüne çıkacaklar. Aboubakar bir, Cenk ise iki gol atarsa Avrupa'da Oktay Derelioğlu'nun 25 yıllık rekorunu yakalayacaklar.

13:18 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:29 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aboubakar & Cenk Tosun

Aboubakar & Cenk Tosun

Beşiktaş'ın golcüleri gözünü siyah-beyazlıların eski yıldızı Oktay Derelioğlu'nun 25 yıldır kınlamayan rekoruna dikti.


Bu sezon attığı gollerle siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselmesinde önemli pay sahibi olan Vincent Aboubakar, 1 gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek. Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, bugünkü maçta 2 gol attığı takdirde siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak.


Aboubakar'ın gol attığı maçlarda Beşiktaş 8 galibiyet elde etti. Takımı adına kritik gollere imza atan Kamerunlu yıldız çıktığı 17 Avrupa kupası maçının 11'inde gol atmayı başardı.



Cenk Tosun da istiyor

Siyah-beyazlı ekipte, Oktay Derelioğlu'nun rekorunu kırmak için forma bekleyecek bir başka isim ise Cenk Tosun olacak. Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 12 golü bulunan milli futbolcu, bugünkü maçta forma giymesi ve gol ya da goller atması halinde Oktay Derelioğlu'nu geçme başarısı gösterecek.


Bu arada siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında Ricardo Quaresma ile Bobo'nun 12'şer golü bulunuyor.






#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Cenk Tosun
#Konferans Ligi
1 gün önce
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