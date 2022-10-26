Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başlıyor

Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in resmi ayrılığı sonrasında Şenol Güneş'i açıklayacak.
Tecrübeli teknik adamın, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.
- 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı. Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.
Beşiktaş 🤝 Şenol Güneş pic.twitter.com/xAcf9PWSVB
Beşiktaş 🤝 Şenol Güneş pic.twitter.com/xAcf9PWSVB— SPOR (@yenisafakspor) October 26, 2022