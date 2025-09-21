Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi

Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi

15:3721/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Ndidi ile Gökhan Sazdağı'nın ikili mücadelesi
Ndidi ile Gökhan Sazdağı'nın ikili mücadelesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı 1. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.


Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.





#Süper Lig
#Beşiktaş
#Kayserispor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
F1 yarışı kim kazandı? Azerbaycan Grand Prix 21 Eylül sonuçları