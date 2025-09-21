Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi

Ndidi ile Gökhan Sazdağı'nın ikili mücadelesi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı 1. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
