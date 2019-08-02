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Beşiktaş'ta Ljajic ve Dorukhan'da kas zorlanması

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Saalfelden kasabasında sürdüren Beşiktaş'ta, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'de kas zorlanması meydana geldiği belirlendi. İki futbolcunun tedavilerine başlandı.

Haber Merkezi DHA
Beşiktaş'ta Ljajic ve Dorukhan'ın adalelerinde zorlama tespit edildi. Her iki oyuncu da 2 ile 3 hafta arasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Ljajic ve Dorukhan'ın adalelerinde zorlama tespit edildi. Her iki oyuncu da 2 ile 3 hafta arasında forma giyemeyecek.

Fotoğraf: Ali DANAŞ

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'ün tedavilerine başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan orta saha oyuncuları Adem Ljajic ile Dorukhan Toköz'ün muayenelerinin yapıldığı ve MR'larının çekildiği belirtildi.

Açıklamada, kontroller sonucu, iki futbolcunun sağ alt arka adale grubunda birinci derece kas zorlanması meydana geldiği kaydedildi. Ljajic ve Dorukhan'ın tedavilerine siyah beyazlıların sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

  • Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'ün 2 ile 3 hafta arasında forma giyemeyecek.
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