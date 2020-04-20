Beşiktaş’ta maaş indirim görüşmeleri başladı

Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinin nasıl olacağı merak edilirken, Avrupa’da futbol takımları oyuncu maaşların indirime gitmeye başlamıştı. Türkiye’de henüz bu konuda somut bir adım atılmazken, Beşiktaş’ta bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında başkan Ahmet Nur Çebi, futbolculardan Burak Yılmaz ile bir araya geldi.

Yaklaşık 1 aylık aranın ardından sahaya inen siyah-beyazlı ekipte, takım kaptanı Burak Yılmav, antrenman sonrasında tesislerden ayrılmayıp Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcularla yapılan görüşmede yer alan diğer bir isim ise Futbol A.Ş Başkanvekili Cenk Sümer oldu.

Salgın dolayısıyla izinliydiler: Toplanıp idmana çıktılar Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından sporcular çalışmalarına evlerinde devam ediyordu.Beşiktaş’ta da hazırlanan programlar doğrultusunda bireysel antrenmanlarını sürdüren futbolcuların, Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenman yapabileceği belirtildi ve uzun süredir kapalı olan tesislerin kapıları açıldı. Tesislerde çalışma isteğinin oyuncular tarafından geldiği ve yönetime iletildiği öğrenildi.Tesislere giden ilk futbolcular Burak Yılmaz, Atiba, Adem Ljajic, Umut Nayir ve Domagoj Vida oldu. Diğer takımlar ne yapacak?Fenerbahçeli futbolcuların yarın çıkması bekleniyor.Galatasaray'ın 27 Nisan'da antrenmanlara başlaması beleniyor.Trabzonspor ise idmanlara 2 Mayıs'ta başlayacak.Süper Lig'de maçların yeniden başlaması için düşünülen organizasyon;Galeri: Beşiktaş'ın en büyük hayal kırıklığı gittiği yerde efsane oldu

Cenk Sümer, tesislere girerken basın mensupları tarafından sorulan sorulara, "Çalışmalara devam ediyoruz. Oyuncularla hem mali konular hem de yeni sezon için görüşmeler yapıyoruz. Nasıl olur, nasıl yapacağız onları konuşacağız" cevabını verdi.