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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu kadro dışı kalacak

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta iki önemli gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı ekipte ateşi yükselen Batshuayi'nin ve kadro dışı kalması söz konusu olan N'Sakala'nın, Alanyaspor maç kadrosuna alınması beklenmiyor.

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Haber Merkezi DHA
Beşiktaşta NSakala kadro dışı kalacak
Beşiktaş ligde 6. sırada yer alıyor.

Sakatlığı sebebiyle 2 haftadır Londra'da Chelsea kulübünde tedavi olan Batshuayi, dün Türkiye'ye dönmüştü. Alanyaspor maçında oynayıp oynamayacağı belli olmayan ve tetkikleri beklenen Belçikalı golcünün, bu kez de yüksek ateş sebebiyle bugün yapılan idmana çıkmadığı öğrenildi. 39.5 derece ateşi olan Batshuayi'nin tedavisine hemen başlandığı ancak Alanyaspor maçının kadrosuna alınmasının zor olduğunu öğrenildi.

Akut Tonisilit (Bademcik iltihabı) tanısı kondu

Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin sağ uyluk arka adalesindeki sakatlığın tedavisi için gittiği İngiltere'den ateş ve boğaz ağrısıyla dönmesi sonrası 'Akut Tonsillit' tanısı konulduğunu ve tedavisine devam edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michy Batshuayi’ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere’den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde “Akut Tonsillit” tanısı konmuştur. Futbolcumuz Michy Batshuayi’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

  • Kadro dışı kalabilir
  • Beşiktaş'taki bir diğer gelişme ise Fabrice N'Sakala konusunda yaşandı. Trabzonspor mağlubiyeti sonrası sosyal medyada Trabzonsporlu futbolcuların galibiyet paylaşımlarını beğendiği için büyük tepki çeken N'Sakala, kadro dışı bırakılması söz konusu olduğu için Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacak.

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