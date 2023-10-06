Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı: 4 saat sürdü

Karşılaşma öncesi ve sırasında siyah-beyazlı yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, 3-2’lik mağlubiyetin ardından hem yönetim kurulu üyelerine hem de futbolculara tepki gösterdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından uzun süre stadyumdan ayrılmayan siyah-beyazlı taraftarlar, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini istifaya davet etti.

Karşılaşmanın hemen ardından yönetim kurulu üyeleri ve başkan Ahmet Nur Çebi, Tüpraş Stadyumu’nda 2 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda herhangi bir karar alınmazken, karşılaşma sonrasında stadyumdan ayrılmayan teknik direktör Şenol Güneş ile başkan Ahmet Nur Çebi bir araya geldi. İkilinin 1 saatlik görüşmesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş stadyumdan ayrıldı. Bu toplantının ardından başkan Çebi ve yönetim kurulu üyeleri yaklaşık 1 saatlik bir toplantı daha gerçekleştirdi. Saat 02.00 sıralarında toplantı sona ererken, yöneticiler ve başkan Çebi de stadyumdan ayrıldı.