|
Spor

Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı: 4 saat sürdü

Beşiktaş’ta Lugano maçının ardından yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısı 4 saat sonunda sona erdi. Toplantının ardından başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri açıklama yapmadan stadyumdan ayrıldı.

09:35 . 6/10/2023 Cuma
DHA
Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu toplantısının ardından Şenol Güneş ile de görüştü.

Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu toplantısının ardından Şenol Güneş ile de görüştü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2’nci maçında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada İsviçre ekibi Lugano’ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş’ta olağanüstü bir gece yaşandı.


Karşılaşma öncesi ve sırasında siyah-beyazlı yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, 3-2’lik mağlubiyetin ardından hem yönetim kurulu üyelerine hem de futbolculara tepki gösterdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından uzun süre stadyumdan ayrılmayan siyah-beyazlı taraftarlar, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini istifaya davet etti.



4 saatlik olağanüstü toplantı


Karşılaşmanın hemen ardından yönetim kurulu üyeleri ve başkan Ahmet Nur Çebi, Tüpraş Stadyumu’nda 2 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda herhangi bir karar alınmazken, karşılaşma sonrasında stadyumdan ayrılmayan teknik direktör Şenol Güneş ile başkan Ahmet Nur Çebi bir araya geldi. İkilinin 1 saatlik görüşmesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş stadyumdan ayrıldı. Bu toplantının ardından başkan Çebi ve yönetim kurulu üyeleri yaklaşık 1 saatlik bir toplantı daha gerçekleştirdi. Saat 02.00 sıralarında toplantı sona ererken, yöneticiler ve başkan Çebi de stadyumdan ayrıldı.


Toplantı sonrasında yönetim kurulu üyeleri ve başkan Çebi’nin herhangi bir açıklama yapmadan stadyumdan ayrılması dikkat çekti.


Ahmet Nur Çebi açıklama yapmadı.


#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Ahmet Nur Çebi
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
FC Nordsjaelland’dan Ludogorets’e gol yağmuru: 7-1 | ÖZET