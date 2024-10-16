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Beşiktaş'ta rota TÜMOSAN Konyaspor maçı

Beşiktaş'ta rota TÜMOSAN Konyaspor maçı

15:4016/10/2024, Çarşamba
DHA
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Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmasından sonra oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 18 Ekim Cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

#Beşiktaş
#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig

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