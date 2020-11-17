Beşiktaş'a kanatlardan müjde

Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan N’Koudou takıma dönüyor. 25 yaşındaki oyuncu, Başakşehir maçında forma giyebilecek. N’Koudou’nun yanı sıra Gökhan Töre’nin de takımla birlikte çalışmalara başlayacak olması, zorlu maç periyodu öncesi siyah-beyazlılara teselli oldu
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş’ta Kevin N’Koudou formasına kavuşuyor. Siyah-beyazlı takımın 1 Eylül’de Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve 2.5 aydır sahalardan uzak kalan Fransız oyuncunun tedavisi tamamlandı. son bir haftadır takımla antrenmanlara çıkan N’Koudou, siyah-beyazlı takımın bu hafta oynayacağı Başakşehir maçı kadrosunda yer alacak.
Busezon, sadece Şampiyonlar Ligi elemesinde oynanan PAOK maçında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, Başakşehir karşısında oynaması halinde Süper Lig’de bu sezon ilk kez görev yapacak. Tedavisi tamamlanma aşamasına gelen Gökhan Töre de takımla birlikte antrenmanlara başlıyor. Bu hafta takımla birlikte çalışmalara çıkacak olan tecrübeli futbolcu, sakatlığının tekrarlamaması durumunda Başakşehir karşısında forma giyebilecek.
Savunma hattı değişiyor
Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen takımlardan biri olan Beşiktaş’ta, Başakşehir maçı öncesi kadro oluşturmakta zorluk yaşanıyor. Teknik heyetin savunma hattını Dorukhan, Montero, Josef de Souza ve Rıdvan’dan oluşturması bekleniyor. Kanatlarda N’Koudou ve Gökhan Töre’nin dönecek olması, Rachid Ghezzal’ın forvet arkasına çekilmesine neden olabilir. Deneyimli çalıştırıcının farklı alternatifler üzerinde çalıştığı öğrenildi. Diğer yandan Beşiktaş’ta teknik ekip, futbolçular ve personele son yapılan koronavirüs testlerinde herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığı da açıklandı.
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