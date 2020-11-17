Beşiktaş'a kanatlardan müjde

Beşiktaş’ta Kevin N’Koudou formasına kavuşuyor. Siyah-beyazlı takımın 1 Eylül’de Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve 2.5 aydır sahalardan uzak kalan Fransız oyuncunun tedavisi tamamlandı. son bir haftadır takımla antrenmanlara çıkan N’Koudou, siyah-beyazlı takımın bu hafta oynayacağı Başakşehir maçı kadrosunda yer alacak.

Busezon, sadece Şampiyonlar Ligi elemesinde oynanan PAOK maçında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, Başakşehir karşısında oynaması halinde Süper Lig’de bu sezon ilk kez görev yapacak. Tedavisi tamamlanma aşamasına gelen Gökhan Töre de takımla birlikte antrenmanlara başlıyor. Bu hafta takımla birlikte çalışmalara çıkacak olan tecrübeli futbolcu, sakatlığının tekrarlamaması durumunda Başakşehir karşısında forma giyebilecek.

Beşiktaş TFF'den karantina süresinin azalmasını istedi Siyah-beyazlı kulüp, koronavirüs salgını sebebiyle zorlu günler geçiriyor. Sakatlığının ardından fizyoterapist eşliğinde çalışan Gökhan Töre ile takımla idmanlara çıkmaya başlayan N'Koudou hazır hale gelmezse Başakşehir maçına 2'si kaleci 3'ü altyapı oyuncusu olmak üzere 16 futbolcuyla çıkacak olan siyah-beyazlıların, Başakşehir maçında kadroyu genişletebilmesi için TFF'nin sağlık protokollerinin değişmesi gerekiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, sağlık protokollerinin değişmesi önerisini ise Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında gündeme getirdi.Beşiktaş izolasyon süresinin 10 güne düşürülmesini istiyor TFF'nin belirlediği sağlık protokollerine göre 9 Kasım'da pozitif olan üç futbolcu ile 11 Kasım'da pozitif olan Vida ve 12 Kasım'da pozitif olan diğer 4 futbolcunun, 21 Kasım'da oynanacak Başakşehir maçına yetişmesi imkansız. Çünkü sağlık protokolü gereği testi pozitif çıkan futbolcunun 14 gün karantina ve iki testinin negatif çıkma zorunluluğu var. Ancak; Sağlık Bakanlığı'nın bir süre önce değiştirdiği genel protokollerle pozitif çıktıktan sonra semptom göstermiyorsa karantina süresi 10 güne düşürülmüş ve sonucu negatife dönen kişinin karantinasının bitirilmesi kararı alınmıştı.Beşiktaş'ın en azından 3 futbolcuyu Başakşehir maçına yetiştirebilmesi için 9 Kasım'da Covid-19 pozitif olan üç futbolcunun test sonuçlarının bir an önce negatife dönmesi ve TFF'nin 14 gün olan izolasyon süresini 10 güne düşürmesi gerekiyor.Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Kulüpler Birliği toplantısında Nihat Özdemir'e iletildiBu konunun Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından dile getirildiği ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'e de söylendiği öğrenildi. Nihat Özdemir'in kulüplerin bu isteğini sağlık kuruluna ileteceğini ve mutlaka değerlendirmeye alınacağını ifade ettiği bildirildi.Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği toplantısında, "Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması 10 gün, bizim de bu uygulamaya geçmemiz lazım. Çünkü bu sayılar artarak devam ederse maçlar oynanmaz ve ligler bitmez" dediği ifade edildi.Ahmet Nur Çebi istediği golcüyü açıkladıBeşiktaş'tan Welinton açıklaması: Zorlanma tespit edildi

Savunma hattı değişiyor

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen takımlardan biri olan Beşiktaş’ta, Başakşehir maçı öncesi kadro oluşturmakta zorluk yaşanıyor. Teknik heyetin savunma hattını Dorukhan, Montero, Josef de Souza ve Rıdvan’dan oluşturması bekleniyor. Kanatlarda N’Koudou ve Gökhan Töre’nin dönecek olması, Rachid Ghezzal’ın forvet arkasına çekilmesine neden olabilir. Deneyimli çalıştırıcının farklı alternatifler üzerinde çalıştığı öğrenildi. Diğer yandan Beşiktaş’ta teknik ekip, futbolçular ve personele son yapılan koronavirüs testlerinde herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığı da açıklandı.

Oumar Niasse'dan Beşiktaş'a yeşil ışık Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarlı isteği üzerine forvet transferini ocak ayında bitirmek için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılarda akıllara gelen ilk isimse Oumar Niasse oldu.Niasse, Beşiktaş'a olumlu bakıyorBaşkan Ahmet Nur Çebi, Süper Lig geçmişi olan ve İngiltere Premier Lig ekibi Everton’la kontratının bitince boşa çıkan Oumar Niasse için girişimlere başladı. Premier Lig kulüplerinden istediği şartlarla bir teklif alamaması sebebiyle transfer sezonunun son günlerinde yarım sezonu boşta geçirme kararını veren Senegalli futbolcunun, Beşiktaş’a transfer olmaya olumlu baktığı bildirildi.Oumar Niasse geçen sezon 5 karşılaşmada forma giyebilmiş ve 2 gol kaydetmişti.Ahmet Nur Çebi istediği golcüyü açıkladıBeşiktaş TFF'den karantina süresinin azalmasını istediSüper Lig'e hükmen yenilgi kuralı geliyor

Süper Lig'e hükmen yenilgi kuralı geliyor Süper Lig’de koronavirüs vakalarının artması ve maçların ertelenmesi ihtimalini göz önünde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hükmen mağlubiyet kararı üzerinde duruyor.Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği'nde anlattıTFF Başkanı Nihat Özdemir’in, son Kulüpler Birliği toplantısında konuyu gündeme getirdiği ve Türkiye Kupası’nda uygulanan vakalar nedeniyle takım listesinde oyuncu sayısının 14’ün altına düşmesi halinde maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılması uygulamasını, sezonun ikinci yarısında Süper Lig için de düşündüklerini aktardı. Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, ligin ikinci yarısında yoğun maç trafiği olacağını belirterek, “TFF bize düşüncesini iletti. Kulüpler görüşecek ve yakın süreçte TFF ile konuşacak” dedi. Süper Lig kulüpleri ayrıca tüm testlerin aynı laboratuvarda yapılmasını istedi. Beşiktaş TFF'den karantina süresinin azalmasını istediFutbolcu sayısı 35'e yükseltilsinTFF, artan vakaların kulüplerin etkilenmesini en aza indirmek için takımların ikinci yarıdan itibaren takım kadrosundaki bildirilmesi gereken 30 futbolcunun sayısını da 35’e çıkarmayı kararlaştırdı. Böylece TFF, kulüplerin maçlara çıkmasını hedefliyor ve hastalıktan dolayı hükmen yenilgi kararı vermek istemiyor.Galatasaray'da testi pozitif çıkan futbolcunun kim olduğu ortaya çıktıSüper Lig'in golcüsü koronavirüse yakalandı



