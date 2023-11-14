Beşiktaş'ta sakatlık alarmı

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 1-0 yenerken, tecrübeli çalıştırıcı karşılaşma sonrası 5-6 futbolcunun aynı bölgeden sakatlanmasına dikkat çekmişti. Çalımbay'm üzerinde durduğu sakatlık probleminin kaynağını öğrenmek için bir araştırma başlattı. Öncelikle son dönemde yaşanan sakatlıkların sebebinin mental mi, fiziki mi olduğu sorusuna yanıt aranacak.





Eric Bailly'nin oynadığı birçok maçta 'sakatlandım' diyerek oyundan çıkması Ghezzal'ın da Başakşehir maçının devre arasında sakatlandığını açıkladıktan sonra ağlaması, oyuncularda fiziki olduğu kadar mental bir çöküşün olduğunu da ortaya koyuyor. Kulüp doktorları ile görüşecek Rıza Çalımbay, sorunun tespiti konusunda kulüp dışından yardım almayı da düşünüyor. Ayrıntılı rapor doğrultusunda idman programı değiştirilecek ve bireysel çalışmalara ağırlık verilecek.









Ghezzal: Risk aldım





Başakşehir maçında 41. dakikada oyuna giren ve sakatlığı nüksedince devre arası çıkan Ghezzal, "Oynama kararını ben aldım. Oynama riskini aldığım için de özür dilemeyeceğim" açıklamasını yaptı. Maçta sakatlanan Salih'in sol adalesinde gerilme ve ödem, Ghezzal'ın adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği de açıklandı.























