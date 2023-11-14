|
Spor

Beşiktaş'ta sakatlık alarmı

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın oyuncuların aynı bölgeden sakatlık yaşamasına dikkat çektiği açıklaması sonrası harekete geçildi. Sakatlıkların sebebinin mental mi, fiziki mi olduğu araştırılacak ve gerekli antrenman programı devreye alınacak.

11:29 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 11:51 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Beşiktaşlı futbolcular sürekli sakatlıklarıyla gündeme geliyor.

Beşiktaşlı futbolcular sürekli sakatlıklarıyla gündeme geliyor.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 1-0 yenerken, tecrübeli çalıştırıcı karşılaşma sonrası 5-6 futbolcunun aynı bölgeden sakatlanmasına dikkat çekmişti. Çalımbay'm üzerinde durduğu sakatlık probleminin kaynağını öğrenmek için bir araştırma başlattı. Öncelikle son dönemde yaşanan sakatlıkların sebebinin mental mi, fiziki mi olduğu sorusuna yanıt aranacak.


Eric Bailly'nin oynadığı birçok maçta 'sakatlandım' diyerek oyundan çıkması Ghezzal'ın da Başakşehir maçının devre arasında sakatlandığını açıkladıktan sonra ağlaması, oyuncularda fiziki olduğu kadar mental bir çöküşün olduğunu da ortaya koyuyor. Kulüp doktorları ile görüşecek Rıza Çalımbay, sorunun tespiti konusunda kulüp dışından yardım almayı da düşünüyor. Ayrıntılı rapor doğrultusunda idman programı değiştirilecek ve bireysel çalışmalara ağırlık verilecek.



Ghezzal: Risk aldım

Başakşehir maçında 41. dakikada oyuna giren ve sakatlığı nüksedince devre arası çıkan Ghezzal, "Oynama kararını ben aldım. Oynama riskini aldığım için de özür dilemeyeceğim" açıklamasını yaptı. Maçta sakatlanan Salih'in sol adalesinde gerilme ve ödem, Ghezzal'ın adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği de açıklandı.







#Beşiktaş
#Rıza Çalımbay
#Rachid Ghezzal
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ATA AÖF sınav takvimi netleşti! Öğrenciler internet üzerinden sorguluyor: Sınav giriş belgesi açıklandı mı?