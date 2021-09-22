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Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Yıldız oyuncular Altay maçında yok

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin 77. dakikasında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın, ve antrenmanda sakatlanan Batshuayi'nin Altay maçında oynayamayacağı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta sakatlık şoku: Yıldız oyuncular Altay maçında yok
Beşiktaşlı futbolcular, son dakikada gelen golün ardından sahadan üzgün ayrıldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Aynı zamanda mücadelenin 77. dakikasında sakatlanan ve yerini Gökhan Töre'ye bırakan Rachid Ghezzal'ın, Altay maçında oynayamayacağı öğrenildi. Tedavisine başlanan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Ajax maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Bir kötü haber de Batshuayi'den

Altay ile oynanacak olan mücadelenin hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'a bir kötü haber de Batshuayi'den geldi. Siyah-beyazlı takımda, antrenmanda dizinden sakatlanan yıldız oyuncunun Altay maçında görev yapamayacağı öğrenildi.

  • Beşiktaş’ta 24 Eylül Cuma günü Altay ile oynanacak maçta, Batshuayi ve Ghezzal’ın yanı sıra sakatlığı süren Vida, Teixeria, N’Koudou, Necip, Mehmet Topal ile kırmızı kart cezalısı Rosier görev yapamayacak.

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