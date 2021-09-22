Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Yıldız oyuncular Altay maçında yok

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibiyle 3-3 berabere kaldı.
Aynı zamanda mücadelenin 77. dakikasında sakatlanan ve yerini Gökhan Töre'ye bırakan Rachid Ghezzal'ın, Altay maçında oynayamayacağı öğrenildi. Tedavisine başlanan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Ajax maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Bir kötü haber de Batshuayi'den
Altay ile oynanacak olan mücadelenin hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'a bir kötü haber de Batshuayi'den geldi. Siyah-beyazlı takımda, antrenmanda dizinden sakatlanan yıldız oyuncunun Altay maçında görev yapamayacağı öğrenildi.
- Beşiktaş’ta 24 Eylül Cuma günü Altay ile oynanacak maçta, Batshuayi ve Ghezzal’ın yanı sıra sakatlığı süren Vida, Teixeria, N’Koudou, Necip, Mehmet Topal ile kırmızı kart cezalısı Rosier görev yapamayacak.
Rachid Ghezzal'in paylaşımı: "Eve döndük"👇 pic.twitter.com/iUu2yqIz7D
Rachid Ghezzal'in paylaşımı: "Eve döndük"👇 pic.twitter.com/iUu2yqIz7D— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 10, 2021