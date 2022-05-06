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Beşiktaş'ta savunma sıkıntısı

Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta eksik oyuncuların çokluğu teknik direktör Valerien İsmael’i düşündürüyor. Fransız çalıştırıcı, savunmada oluşan problemi aşmak için alternatifler arıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta savunma sıkıntısı
Siyah-beyazlılar Valerien İsmael yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş, pazar günü oynayacağı Fenerbahçe derbisini kayıpsız geçmek ve Avrupa iddiasını devam ettirmek istiyor. Ancak ilk 11 oyuncularının sakatlık ve cezaları siyah-beyazlı takımı sıkıntıya sokuyor. Teknik direktör Valerien İsmael, savunmada oluşan zafiyete çözüm ararken, alternatif isimler üzerinde duruyor.

Kayserispor maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Montero ve Rosier ile birlikte Vida da derbide görev yapamayacak. Sakatlığı nedeniyle tedavi gören Hırvat futbolcu, babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine gitti. Hafta sonu İstanbul’a dönmesi beklenen Vida, derbide forma giyemeyecek. 3’lü savunmada Vida ve Montero’nun yerine Necip Uysal ve Serdar Saatçı’nın Welinton’un yanında forma giymesi bekleniyor.

Sağ açık arayışı

Valerien İsmael’i en çok düşündüren konu ise sağ bekte Rosier’in olmaması. 3-4-3 sistemi için çok önemli bir yere sahip olan Fransız futbolcu, Kayserispor maçında sarı kart görmüştü. Pozisyon gereği olmayan kart nedeniyle Rosier’e para cezası kesildi. İsmael’in bu bölgede genç isimlerden Kerem Kalafat’ı oynatmayı düşündüğü ancak bu futbolcunun tecrübesizliği nedeniyle de tereddütte olduğu ifade edildi. İsmael, bu bölgede Necip’i kullanacaktı ancak Vida’nın derbide olmayışı planları değiştirdi. Necip stopere çekildi. Alternatif isimler ise Kenan Karaman ve Nkoudou olacak. Fransız teknik adamın defansa daha fazla yardım etmesinden dolayı Kenan’ı düşündüğü ifade edildi.

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