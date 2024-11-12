Beşiktaş'ta sert düşüş

Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak 2 puan daha kaybetti ve lider Galatasaray ile olan puan farkı 10'a çıktı.





Hasan Arat'ın başkanlığındaki siyah beyazlılar, Al-Musrati ve Ernest Muçi ile başlayan transfer harekatını, yaz döneminde Rafa Silva, Immobile, Paulista, Joao Mario, Svensson, Uduokhai, Ndour, Can Keleş ve Emirhan Topçu ile tamamlamıştı.





Yeni takım 3 maçta çöktü





Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek kazandığı TFF Süper Kupa ile sezona flaş bir başlangıç yaptı. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi elemesinde de Lugano'ya 5 gol atılması, bir anda toz pembe bir sezon başını beraberinde getirdi ve gerçeklerin görülmesini engelledi. Siyah-beyazhlar 3 hafta öncesine kadar liderin sadece 2 puan gerisinde iken, peş peşe Galatasaray ve Kasımpaşa'ya yenildi. Artık her maçın erken final havasında olduğu kritik dönemde, son olarak da Başakşehir ile berabere kalan Beşiktaş, bir anda 3 haftada liderin 10 puan gerisine düşerek, lige Kasım ayında havlu atma noktasına geldi.





🗣️ Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar:



"Çok utanıyorum. Aile olarak bu ülke futbolunda bir parça olduğumuz için utanıyorum. Bizim ne işimiz var burada, ne için mücadele ediyoruz?" pic.twitter.com/IJclLT8nBI — SPOR (@yenisafakspor) November 10, 2024





Üst üste yanlışlar





Avrupa'da alınan farklı yenilgiler şu anki çöküşün sinyallerini verdi. Yapılan 12 transfere rağmen sezona kanat forvet ve tecrübeli yedek santrafor eksiği ile girildi. Semih Kılıçsoy, Muçi, Joao Mario ve Rashica'yı kanatlarda oynatan Beşiktaş, bu futbolculardan 3'ünün devşirme kanat olduğu ve uzun vadede fayda sağlamayacağı gerçeğiyle yüzleşmek istemedi. Immobile'nin yedeği olarak henüz 17 yaşında olan Mustafa Erhan Hekimoğlu olarak görüldü.













Hücum yükü iki oyuncuda





Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy sadece sol forvet olarak düşünülürken, büyük umutlarla transfer edilen Joao Mario da eski günlerinden uzak bir görüntü çizdi. Bütün hücum yükü Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in üzerine bindi. Bunu fark eden rakipler bu iki oyuncuya önlem alarak Beşiktaş'ı kolay durdurdu ve hücumu bitirdi. Hakem hatalarına karşı yönetim de çok fazla reaksiyon gösteremedi.





Gedson & Rafa







