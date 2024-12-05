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Beşiktaş'ta sular durulmuyor! Kaan Şakul iki görevinden istifa etti

Beşiktaş'ta sular durulmuyor! Kaan Şakul iki görevinden istifa etti

12:135/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
AA
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Kaan Şakul
Kaan Şakul

Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kulübün genel sekreteri Kaan Şakul, iki görevden istifa etti. Şakul açıklamasında, "Bugün itibarıyla genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerimi sonlandırarak, göreve başladığım ilk gündeki konumum olan yönetim kurulu üyeliğime, Sayın Başkanımız Hüseyin Yücel'in teveccühü ve kendisine verdiğim söz doğrultusunda seçime kadar devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübünde Kaan Şakul, genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevinden istifa etti. Şakul, yaptığı yazılı açıklamada, genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini belirterek, yönetim kurulu üyeliğini ise olağanüstü seçimli genel kurula kadar sürdüreceğini kaydetti.


Kaan Şakul, şu ifadeleri kullandı:


"Bugün itibarıyla genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerimi sonlandırarak, göreve başladığım ilk gündeki konumum olan yönetim kurulu üyeliğime, Sayın Başkanımız Hüseyin Yücel'in teveccühü ve kendisine verdiğim söz doğrultusunda seçime kadar devam edeceğimi bildirmek isterim. Şahsıma yönelik çeşitli mecralarda sistematik olarak sürdürülen asılsız iddialar ve karalama kampanyasıyla ilgili hukuki süreç başlattığımı ve bu konuda asla geri adım atmayarak, detaylı bir açıklamayı yakın zamanda ulusal bir televizyon kanalında paylaşacağımı da ayrıca belirtmek isterim."




#Beşiktaş
#Kaan Şakul
#Hasan Arat

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