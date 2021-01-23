Spor Beşiktaşta Trabzonspor maçı öncesi sarı alarm
SÜPER LİG

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi sarı alarm

Beşiktaş'ta 3 futbolcu Göztepe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Vida, Mensah ve Ghezzal yarın oynanacak maçta sarı kart görmeleri halinde 22. haftada Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek.

Haber Merkezi AA
Siyah-beyazlılar 41 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.
Siyah-beyazlılar 41 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek

Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor.

Son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.

Ligde 8 maçtır yenilmiyor

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisine sahip.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük'ü (4-1) yendi.

Beşiktaş, 8 maçlık yenilmezlik serisinde 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Vida, Mensah ve Ghezzal sınırda

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Göztepe maçında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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