Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona erdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından taraftarın da baskısıyla birlikte acil toplanma kararı alan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırdı. Fransız çalıştırıcıya ise 300 bin Euro civarında tazminat ödeneceği bilgisi paylaşıldı. Bu kararın da ilerleyen saatlerde resmi olarak açıklanacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Beşiktaş'ta Valerien Ismael defterinin kapanmasıyla birlikte başta Şenol Güneş olmak üzere diğer yerli ve yabancı hoca adayları değerlendirmeye başlandı. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi'nin ısrarlı şekilde Şenol Güneş'i takımın başına getirmeyi istediği ancak yönetim kurulunun bir kısmının bu isme karşı çıkarak Stevan Gerrard ismini daha doğru baktığı öğrenildi.

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Valerien Ismael ile yol ayrılığının resmi açıklamasının yapılmasından kısa bir süre sonra da, anlaşılan teknik direktör kamuoyuyla paylaşılacak.

İşte adı geçen tüm teknik direktörler:

Şenol Güneş

Rıza Çalımbay

Steven Gerrard

Mircea Lucescu





