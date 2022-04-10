Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in ilk transferi belli oluyor

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç takımından ayrılıyor. Alacakları sebebiyle serbest kalması beklenen futbolcunun Beşiktaş'a transfer olmak istediği ve menajerinin konuyla ilgili temaslarda bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yapan Valerien Ismael'in yeni sezonda kurulacak kadro için yapılması planlanan toplantılara katılacağı ve yapılacak transferlerde söz sahibi olacağı belirtildi.

Ismael'in Mustafa Eskihellaç ismine yabancı sınırı nedeniyle sıcak baktığı aktarıldı. Transferi bedelsiz şekilde tamamlamak isteyen yönetimin Mustafa Eskihellaç transferini en kötü ihtimalle sezonun bitimiyle resmiyete dökmesi bekleniyor.

Mustafa Eskihellaç, bu sezon çıktığı 29 maçta 3 gol attı 3 de asist yaptı.

Beşiktaş, Valerin Ismael dönemi öncesinde Gedson Fernandes'in bonservisini almış ancak oyuncu Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı. Portekizli futbolcu, gelecek sezon siyah beyazlı formayı giyecek.