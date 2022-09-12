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Valerien Ismael'den üç oyuncuya talimat: Hız kesmeyin

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ileri uçta oynattığı 3 isimden, performanslarını sürdürmelerini istedi. Siyah-beyazlıların attığı 14 golün 9’unu kaydeden Weghorst, Muleka ve N’Koudou üçlüsüne, Başakşehir’e karşı da tempolarıyla rakibi yıldırma görevi verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta Weghorst, Muleka ve N’Koudounun istatistikleri
Valerien Ismael

Beşiktaş bugün evinde ağırlayacağı Başakşehir karşısında galip gelerek namağlup unvanını korumak, rakibinin ise yenilmezlik serisine son vermek istiyor.

Siyah-beyazlılar, bu sezon geride kalan haftalarda başarılı bir grafik ortaya koymuş ve ileri uçtaki oyuncularının performansıyla zirveye konmuştu. Özellikle Wout Weghorst’un yanındaki oyuncularla uyum sağlaması, siyah-beyazlı takımı zirveye taşıyan en önemli unsur olmuştu.

Bu hafta da hücum hattını Weghorst, Muleka ve N’Koudou’dan oluşturacak olan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, bu üçlüden çok şey bekliyor. Kanat oyuncularından Weghorst’a yaklaşmalarını isteyen Fransız teknik adam, böylece rakip kale önünde daha kalabalık olarak gol ihtimalini yükseltmek istiyor.

Zirveye taşıyan üçlü

Bu sezon Weghorst 5 maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Siyah-beyazlı takımın yine yaz döneminde kadrosuna kattığı Muleka, 4 maçta 4 golle zirvede bulunuyor. Diğer kanatta oynayan N’Koudou ise 3 gol atarak Beşiktaş’a katkı sağladı.

Bu üçlünün formunun sürdürmesini isteyen Valerien Ismael’in, “Sizin temponuz takımı da yukarıya çekiyor. İlk maçlarda gösterdiğimiz etkiyi devam ettirmek zorundayız. Sizden aynı tempoyu ve hızı bekliyorum. İleri uçta rakibe nefes aldırmayın. Hem baskı hem de pas oyunuyla sonuca gidelim” dediği öğrenildi.

Öte yandan Redmond’un da gelmesi ile Beşiktaş’ın kanatlarındaki forma rekabeti artmış durumda. Ghezzal’la birlikte iki bölgeye 4 aday bulunuyor.

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