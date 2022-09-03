Kartal'ın sigortası Weghorst

Beşiktaş, yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Bu sezon 2. deplasmanına çıkacak olan siyah-beyazlılar, geride kalan 4 haftada topladığı 10 puanla zirvede yer alıyor. Ligde henüz mağlubiyetle tanışmayan Beşiktaş’ta, özellikle 2 haftadır ortaya konulan futbol herkesin takdirini topluyor.

Karagümrük ve Sivasspor’a evinde toplam 6 gol atan Beşiktaş, 2. haftada Alanyaspor’a 3 gol atmıştı. Beşiktaş’ın ilk haftadaki galibiyeti ise Kayserispor’a karşıydı.

Skorların hepsinde Weghorts başrolde yer aldı. Geride kalan 4 maçın tamamında forma giyen 30 yaşındaki golcü 2 gol ve 3 asistle oynadı.

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Arkadaşlarını da oynatıyor

Hollandalı oyuncunun en önemli özelliği ise gol atmanın dışında arkadaşlarına pozisyon hazırlaması. Yanındaki isimlerle çok iyi anlaşan ve onların da performansını yukarı çeken Weghorts, teknik direktör Valerien Ismael’in de hücum planını değiştiren isim oldu.

Geçen sezonun yanı sıra hazırlık maçlarında da rakip kaleye az adamla giden Beşiktaş’ta, Weghorts’un hem oynaması hem de oynatması Fransız çalıştırıcıya cesaret verdi.

Genç teknik adam, Ankaragücü deplasmanında da ileri uçtaki tüm yetkiyi Hollandalı forvet Weghorts’a vererek gol yollarında etkili olmaya çalışacak.