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Beşiktaş'ta yönetimin gözü Önder Karaveli'de

Beşiktaş Yönetim Kurulu, Kayserispor galibiyeti ve Fenerbahçe maçındaki iyi performanstan sonra teknik direktör kararını erteledi. Siyah-beyazlı yönetim, ilk yarının sonuna kadar Önder Karaveli ile devam ederek, takımda oluşan iyi havayı bozmak istemiyor. Duruma göre, teknik adam kararı sezon sonuna da bırakılabilir

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta yönetimin gözü Önder Karavelide
Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında Beşiktaş, Önder Karaveli'ye emanet edildi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında yarın karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takım, ilk yarının son 2 maçında puan kaybı yaşamak istemiyor. Sergen Yalçın’ın ayrılmasından sonra teknik direktör olarak takımın başına getirilen Önder Karaveli, ilk yarının bitimine kadar kalan 2 maçı da kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş yönetimi de Kayserispor önünde alınan galibiyet ve Fenerbahçe karşısındaki iyi futbol ve beraberlikten sonra, teknik direktör belirleme kararını erteledi. Yönetim, ilk yarının sonuna kadar Önder Karaveli le devam etmeyi düşünüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, takıma oluşan iyi havanın devam etmesini istiyor. Futbolcuların Karaveli ile olan iyi ilişkileri ve ortaya konulan mücadele erteleme kararında etkili oldu.

  • Göztepe 11'i belirleniyor
  • Yarın oynanacak Göztepe maçı için taktik çalışmalara ağırlık veren Önder Karaveli, ilk 11’ini belirlemeye başladı. Beşiktaş’ın kalesinde Ersin olacak. Deneyimli çalıştırıcı, savunmanın sağında Rosier, solunda ise Rıdvan’a şans verecek. Stoper ikilisinde Vida’nın yanında Serdar’ın oynaması bekleniyor. Defansın önünde Josef forma giyecek. Orta sahanın merkezinde Pjanic ile beraber son maçlardaki etkili oyunuyla Oğuzhan öne çıkıyor. Hücumun sağında Ghezzal, solunda ise son haftalarda beklentileri karşılayamayan Larin’in yerine Güven’in oynama ihtimali bulunuyor. İleri uçta ise Batshuayi, siyah beyazlı takımın gol yükünü çekmeye çalışacak.

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