Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin rutin kontroller gereği hastanede koronavirüs testi yaptırdığını ve sonuçların henüz çıkmadığını açıkladı.
Haber MerkeziİHA
Beşiktaş Kulübü, bugün basına yansıyan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez koronavirüse yakalandığına yönelik haberler üzerine bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bugün rutin testlerin yapıldığı ve sonucun henüz çıkmadığı belirtildi.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;
"Daha önce Covid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmıştır.
Uygulanan Covid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.
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