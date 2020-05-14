SÜPER LİG

Beşiktaş'tan endişelendiren açıklama: 8 kişi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, tesislerde yapılan testler sonucunda 8 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Siyah beyazlılar ilk yapılan testlerde 2 pozitif vaka bildirmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, 12 Haziran'da başlayacak olan lig için idmanlarına başlamıştı.

Beşiktaş, 12 Haziran'da başlayacak olan lig için idmanlarına başlamıştı.

Fotoğraf: DHA

Beşiktaş Kulübü'nun futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına dün ikinci kez yaptırdığı Covid-19 testinin sonuçları açıklandı. Yapılan testler neticesinde, 8 kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edildi.

Kulübün Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün açıklaması şöyle;

  • "13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

İlk testler sonucunda iki vaka bildirien siyah beyazlılarda pozitif sonuçta olan futbolculardan biri olarak ABD'li Tyler Boyd'un adı basında yer almıştı.

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