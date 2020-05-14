Beşiktaş'tan endişelendiren açıklama: 8 kişi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü'nun futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına dün ikinci kez yaptırdığı Covid-19 testinin sonuçları açıklandı. Yapılan testler neticesinde, 8 kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edildi.

Kulübün Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün açıklaması şöyle;

"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

İlk testler sonucunda iki vaka bildirien siyah beyazlılarda pozitif sonuçta olan futbolculardan biri olarak ABD'li Tyler Boyd'un adı basında yer almıştı.

Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama



👉🏻 https://t.co/ptd2CfBO8G pic.twitter.com/BvvpggfR4b — Beşiktaş JK (@Besiktas) 14 Mayıs 2020