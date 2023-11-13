Beşiktaş'tan Ghezzal ve Salih açıklaması

Rachid Ghezzal - Salih Uçan
Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasında sakatlanıp oyuna devam edemeyen iki futbolcu Rachid Ghezzal ve Salih Uçan'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sol uyluk iç kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçan’ın uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Aynı müsabakada uyluk iç adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal’ın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir"
Rachid Ghezzal, 43. dakikada oyuna sakatlandığı için ikinci yarıya devam edememişti. Salih Uçan ise maça ilk 11'de başlayıp devre arasında oyundan alınmıştı.