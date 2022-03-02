Spor Beşiktaştan Josef de Souzanın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
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Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın sakatlığını duyurdu. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgide, "Sporcumuzun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem saptanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaştan Josef de Souzanın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Josef de Souza bu sezon 32 resmi maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, sporcumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır." denildi.

Açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı aktarıldı.

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