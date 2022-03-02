Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın sakatlığını duyurdu. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgide, "Sporcumuzun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem saptanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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