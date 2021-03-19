Spor Beşiktaştan kural hatası başvurusunu reddeden TBFye sert tepki
TBL

Beşiktaş'tan 'kural hatası' başvurusunu reddeden TBF'ye sert tepki

Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçı sonrasında siyah-beyazlı kulüp hakemlerin kural hatası yaptığını gerekçe göstererek federasyona itirazda bulunmuştu. Yapılan toplantı sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu Beşiktaş’ın itirazını reddetti. Bu kararın ardından Beşiktaş Kulübü TBF’ye tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
TOFAŞ-Beşiktaş karşılaşmasından bir kare
TOFAŞ-Beşiktaş karşılaşmasından bir kare

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF), siyah-beyazlı ekibin ING Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ ile oynadığı müsabakada "kural hatası" yapıldığına ilişkin başvurusunu reddetmesine tepki gösterdi.

"Kara Perşembe"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş Icrypex Takımımızın TOFAŞ ile oynadığı müsabakada yaşanan bariz kural hatası nedeniyle yaptığımız ve basketbol kamuoyunun da hemfikir olduğu haklı itirazımızı reddederek Türk basketbol tarihinde 'Kara Perşembe' olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır" ifadeleri kullanıldı.

  • "Bizim için yok hükmündedir"
  • "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, bir hakemini korumak adına almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar bizim için yok hükmündedir" denilen açıklamada, "Bu haksızlık nedeniyle kaybedilecek bir puan, Türk basketbolunun geleceği olan çocuklarımızın adalete olan inancının kaybolmasının yanında hiçbir şeydir. Evrensel hukuk normlarına ve basketbol oyun kuralları ile talimatlara aykırı olarak verilen ve bizim için yok hükmünde olan bu kararın Tahkim Kurulu tarafından bozulacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Abone Ol Google News
HDPninilçe başkanları da gözaltında

HDP'nin
ilçe başkanları da gözaltında

​İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon.
Yüzde 25 kazanıp gittiler

Yüzde 25 kazanıp gittiler

Yüksek faiz politikasının kazananı faiz lobileri oldu.
Ruslardan Türkiyeye sürpriz savaş uçağı teklifi: F-35e karşı Su-57 kozu!

Yüksek faiz kararı, sadece paradan para kazananların ekmeğine yağ sürdü.
SHP-HEP ittifakından <br>CHP-HDP ittifakına

SHP-HEP ittifakından
CHP-HDP ittifakına

​Kendilerine bu zulümleri yapan bir partiyle Kürtler sulh imzalamaz.
İşte HDP’nin suç karnesi

İşte HDP’nin suç karnesi

​Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın iddianamesinde yer aldı.
Kripto para kumardan farksız

Kripto para kumardan farksız

​İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran uyarılarda bulundu.
İtikat davranışa yansımalı

İtikat davranışa yansımalı

​İstanbul Müftüsü Prof. Mehmet Emin Maşalı sorularımızı yanıtladı.
Açılmamak üzere kapatılmalı

Açılmamak üzere kapatılmalı

​MHP lideri Devlet Bahçeli'den HDP hakkında net çıkış.
Koronada başvurular <br>yüzde 30 arttı

Koronada başvurular
yüzde 30 arttı

​İstanbul için tehlike çanları çalmaya başladı.
Aşıda sıra 60 yaşta

Aşıda sıra 60 yaşta

​Detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı.
Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.
Dünya futbolunu <br>şoke eden sonuç

Dünya futbolunu
şoke eden sonuç

​'Prestij maçı' dediler, İngiliz devini Avrupa Ligi'nden elediler.

Tarihçi Mehmet Genç hoca 87 yaşında hayatını kaybetti.

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.