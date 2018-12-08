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Beşiktaş'tan Pepe ve Babel açıklaması

Beşiktaş Futbol A Takımından Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, kadro dışı olan Tolgay Arslan ve sakatlıkları süren Pepe ve Babel ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Tolgay Arslan bir pozisyonda Ryan Babel'le tartışırken.

Tolgay Arslan bir pozisyonda Ryan Babel'le tartışırken.

Pepe ve Babel ile ilgili yazılan birçok haberin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Beşiktaş Futbol A Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kavalcı'nın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

  • Pepe ve Babel ile ilgili yazılanların veya dolaylı sözlerle anlatılanların çoğu senaryodan ibaret. Pepe ve Babel kendi milli takımlarında sakatlandı ve bize sakat olarak geldiler. Bizim Pepe'yi gizli bir şekilde kadro dışı bıraktığımız haberleri ve dolaylı yoldan ifade edilen söylemler tamamen yalan. Kadro dışı bırakacak olsak Babel'i kadro dışı bırakırdık. Savunmasını aldık ve kınama cezası verdik. Bu iki futbolcu da bizim sezon sonuna kadar sözleşmeli futbolcumuz. Yok onu kadro dışı bırakmışız, yok öbürkü sakat değilmiş, tamamen yalan ve senaryo haberler. Bir kez daha söylüyorum her iki futbolcu da milli takımlarından sakat döndüler, tedavi süreçleri devam ediyor. Babel belki Kasımpaşa maçına yetişebilir ama Pepe son iki maça da yetişemez görünüyor. Bunlara ek olarak Enzo Roco da aynı şekilde milli takımdan sakat geldi. O da devreyi kapatmış durumda.


"Tolgay daha camiadan özür dilemedi"

Ahmet Kavalcı süresiz olarak kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile ilgili yeni bir değerlendirmeleri olmadığını söylerken, sözlerine şöyle devam etti:

  • Tolgay Arslan'ın neden kadro dışı bırakıldığını herkes biliyor, tekrar tekrar anlatmanın bir gereği yok. Kendisi için herhangi bir şekilde yeni bir değerlendirmede de bulunmadık. Zaten yaptığı davranışın karşılığında bugüne kadar ne hocasından, ne takım arkadaşlarından ne de camiamızdan daha özür dilememiştir. Bizim yeni bir karar almamız için bunların gerçekleşmiş ve teknik direktörümüz Şenol Güneş'in de bize yeni bir rapor sunmuş olması gerekmektedir. Bunların hiçbiri olmamıştır, yani Tolgay'ın anlattığım şekilde bir girişimi dahi yoktur.

Babel'in cezası belli oldu
Babel'in cezası belli oldu

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı bir taraftarın "Yollayın gitsin. Yeniden 200 bin euro kazanmak mı istiyorsun Kasımpaşalı Babel" yorumuna sinirlenerek, küfür içerikli ağır bir karşılık vermişti.TRT Spor'da yer alan habere göre siyah-beyazlı kulübün, savunmasını istediği oyuncuya ihtar cezası verdiği ifade edildi.Babel'den taraftara ağır küfür

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