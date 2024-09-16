Beşiktaş'tan TFF ve MHK'ya 'hakem' tepkisi

Beşiktaş, dün oynanan Trabzonspor maçı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösterdi.





Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"MHK’ye Açık Mektup!





Daha ligin başında sayılırız. Hakemlerinizin faul, kart ve penaltı standartları konusunda yıllardır devam eden tutarsız kararlarının maalesef aynen bu sezon da devam etmekte olduğunu görüyoruz.





Faul başına en çok sarı kart gören takımın açık ara Beşiktaş olması tesadüf müdür?





Oyuncularımızın yaptığı her 4 faule 1 sarı kart gösterilirken, ezeli rakiplerimizden birinin her 8 faulüne 1 sarı kart, diğerinin ise ancak her 53 faulüne 1 sarı kart gösterilmesini olağan mı karşılamalıyız? Dünyanın neresinde 53 faule 1 sarı kart gösterilebilir, bu istatistiği UEFA'da ve FIFA seminerlerinde izah edebileceğinizi düşünüyor musunuz?





Futbolcularımızın faullerine karşı keskin gözleriyle bakan hakemleriniz, bize yapılan zalimce faulleri nedense inandırıcı bulmamaktadır?

Şu bilinmeli ki geçen sezon yaşanılan hiçbir şeyi unutmuş değiliz!





Beşiktaş-Antalyaspor maçı dakika 9! Rakibin sert müdahalesi ile Rafa Silva yerde! Hakem sarı kart göstermek yerine faulle geçiştiriyor. Aynı oyuncumuz, bu sefer 58. dakikada yine sert bir faulle yere indiriliyor yine kartsız faulle geçiştiriliyor...





Bu kadar sert bir hareketi bariz bir şekilde görmesine rağmen gereken kırmızı kartı göstermeyen, rakibi sadece uyaran bu hakem, bizim oyuncularımızın en ufak uyarısında ise oyuncularımıza bağırabilmeyi kendisine hak görüyor! Bir kere durumu anlatmak için koşup gelen ve aşırı bir itirazda bile bulunmayan takım kaptanımıza, rakibe çıkartamadığı kartı çok kolaylıkla veriyor.





Biz rakiplerimizin kırmızı kartla oyundan atılmasından memnuniyet duymuyoruz. Hakemlerin desteğine de asla ihtiyaç duymadık duymayacağız. Çok basit bir şekilde adalet istiyoruz! Adil davranın, korkmadan karar verin ve Türk Futbolu'nu koruyun!"









MHK’ye Açık Mektup!



Daha ligin başında sayılırız. Hakemlerinizin faul, kart ve penaltı standartları konusunda yıllardır devam eden tutarsız kararlarının maalesef aynen bu sezon da devam etmekte olduğunu görüyoruz.



Kaygılarımızı şimdiden belirtiyor ve uyarımızı yapıyoruz!



Faul… pic.twitter.com/cYum8lf8Xv — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 16, 2024



















