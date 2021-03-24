Beşiktaş'tan UEFA açıklaması: "Hukuki süreç devam ediyor" Siyah-beyazlı kulüp, vadesi geçmiş borçlar nedeniyle 2021-2022 sezonunda Avrupa’dan elde edecekleri gelirlerin yüzde 15’ine UEFA’nın el koyma kararına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağı bildirilmiştir" denildi.

Haber Merkezi 24 Mart 2021, 17:25 Son Güncelleme: 24 Mart 2021, 17:37 İHA