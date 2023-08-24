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Spor

Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı

Siyah-beyazlılar, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun açıklamalarına cevap verdi. İptal edilen gol pozisyonunda kural hatası olduğu vurgulayan Beşiktaş, Pendikspor maçının tekrarlanmasını istediğini açıkladı.

14:42 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş, Pendikspor maçının tekrarlanmasını istedi.

Beşiktaş, Pendikspor maçının tekrarlanmasını istedi.

Beşiktaş'ın TFF'ye çağrısı:

Detaylar geliyor...

#Beşiktaş
#Trenyol Süper Lig
#pendikspor
27 dakika önce
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