Bjelica deplasman fobisini yenemiyor

Bordo-mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 8 mağlubiyet elde ederken beraberlik hiç yaşamadı, 1,5 puan ortalamasını yakaladı.

Trabzonspor, bu sezon ligde dış sahada 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ile topladığı 12 puanın sadece 3'ünü dış sahada elde etti.