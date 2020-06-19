SÜPER LİG

Boateng'in sakat olduğunu açıklandı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Kevin Prince Boateng'in sakatlığı olduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Siyah-beyazlı formayla çıktığı 7 maçta 2 gol attı.

Siyah-beyazlı formayla çıktığı 7 maçta 2 gol attı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın kadrosuna alınmayan Kevin Prince Boateng'in aşil tendonu sakatlığı yaşadığı açıklandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sol aşil tendonu ağrısı nedeniyle çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda yer almayan Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konduğu bildirildi.

Ağrıları süren Boateng'in tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı: Kritik eksikler var
Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı: Kritik eksikler var

Beşiktaş'ta Yukatel Denizlispor maçının aday kadrosu belli oldu.Süper Lig'in 28. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak siyah-beyazlı takımda, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Kevin Prince Boateng ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.Karşılaşma için bugün Denizli'ye gidecek Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges Kevin Nkoudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.Boateng'den tepki çeken hareketi için açıklama: Özür dilerim📋 Denizlispor Maçı Kamp Kadromuz. 🦅 pic.twitter.com/th8Mj3EmOC&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) June 19, 2020

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fernando Muslera taburcu edildi
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.