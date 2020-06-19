Boateng'in sakat olduğunu açıklandı

Beşiktaş'ın Süper Lig'de yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın kadrosuna alınmayan Kevin Prince Boateng'in aşil tendonu sakatlığı yaşadığı açıklandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sol aşil tendonu ağrısı nedeniyle çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda yer almayan Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konduğu bildirildi.

Ağrıları süren Boateng'in tedavisine devam edildiği aktarıldı.

📋 Denizlispor Maçı Kamp Kadromuz. 🦅 pic.twitter.com/th8Mj3EmOC — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 19, 2020