Spor Bolusporda isyan Hakemlerin işi bu değil
FUTBOL FUTBOL

Boluspor'da isyan: Hakemlerin işi bu değil

Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, maçın hakemi Mert Güzenge'nin yönetimini eleştirerek, "Hakem inanılmaz derecede bizi oyundan koparmak istedi. Maçı bir taraftan alıp bir tarafa bıraktı. Hakemlerin işi bu değil" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bolusporda isyan: Hakemlerin işi bu değil
Reha Kemal Erginer

1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor'da teknik direktör Reha Kemal Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın genelinin zor geçtiğini söyledi.

İlk yarıyı iyi şekilde tamamladıklarını ancak ikinci yarının hiç planlamadıkları, düşünmedikleri şekilde geliştiğini anlatan Erginer, "Hakemler hakkında çok yorum yapan biri değilim ama hakem inanılmaz derecede bizi oyundan koparmak istedi. Maçı bir taraftan alıp bir tarafa bıraktı. Hakemlerin işi bu değil. Hakem maçı yönetsin, maçı hak eden kazansın" diye konuştu.

Erginer, maçta iki kırmızı kart gördüklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

  • "Maçta hatalı kararlar da verilir ama hakem ile oyuncularım arasında geçen diyalogda aktarmayacağım şeyler de var. Hakemlerin işleri bunlar değil. Burada bir mücadele veriliyor. Her iki takım için de çok önemli maç. İki takım da mücadele ediyor. Sen bu mücadeleye dışarıdan gelerek 'dengeleri bozacak unsur' oluyorsun. Bırakın sahada mücadele edilsin. Hak eden sahada kazansın. Bunlara ne Bursaspor'un ne Boluspor'un ne de başka takımların ihtiyacı var. Hakemler bunları neden kendilerine vazife ediniyor bilmiyorum."

İki kırmızı kartın kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Erginer, "Yediğimiz golden sonra 9 kişi kaldık. Yine de çok fazla pozisyon vermedik. Takım inanılmaz mücadele etti. İki gol pozisyonumuz var, tekrar üstünlüğü ele geçirebilirdik. Bugün sahada oynayan, oynamayan ve kulübeden destek veren bütün oyuncularımı kutluyor, hepsini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tamer Tuna: Moral bozucu

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Boluspor'un eksik kalmasıyla oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini söyledi.

Oyunla, oyuncuyla ilgili bazı sınırlılıkları olmasının zorluğunu yaşadıklarını ifade eden Tuna, "Lig de devam ediyor. Bu kalan kısa sürede daha iyi oynamak ve mücadele etmek zorundayız ama sonuç alamamak kötü. Çok pozisyona girip, üretip, atakları olumlu gerçekleştirip, futbol adına çok fazla doğru yapıp sahada kazanamamak, kazanamama serisi de olması bir hayli moral bozucu" diye konuştu.

Karabükspor BAL'a düştü: Başkan helva dağıttı
SPOR
Karabükspor BAL'a düştü: Başkan helva dağıttı

THYden yeni hizmet

THY'den yeni hizmet

​Çocuklu aileler için devreye girdi.
Fenerbahçe-Trabzonspor | CANLI

Fenerbahçe-Trabzonspor | CANLI
İşgalde 11inci gün: Silahlar susacak mı?

​Ukrayna İrpin'de Türk gazetecilerin çekim yaptığı yer bombalandı.

​114 gün sonra gelen mutluluk: 'Aylar sonra evimize dönüyoruz'

​Sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı.
'Erkek işi' diyenlere inat

'Erkek işi' diyenlere inat

​"'Kadın bu işi yapamaz' diyorlardı o algıyı kırdım.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.