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Boluspor'un küme düşme endişesi

1. Lig’de 15 yıldır kesintisiz olarak mücadele eden ve ligin bitmesine 4 hafta kala 16. sırada kalan Boluspor küme düşme korkusu yaşıyor.

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Haber Merkezi İHA
Bolusporun küme düşme endişesi
Boluspor kadrosu

1965 yılında Abantspor ile Bolu Gençlik’in birleşmesi sonrasında kurulan Boluspor, 2006-2007 sezonunda 2. lig şampiyonu olarak 15 yıldır kesintisiz olarak mücadele ettiği 1. Lig’e yükseldi. Tarihinde 20 sezonluk Süper Lig macerası da bulunan kırmızı-beyazlı kulüp, adını Türk futbol tarihine yazdıran onlarca futbolcuyu Boluspor formasıyla oynattı. Süper Lig’den düştüğü 1992 yılından itibaren 30 yıldır Süper Lig özlemi çeken Boluspor, bu sezon zor günler yaşıyor.

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1. Lig 2021-2022 sezonuna kötü başlayan Boluspor, ligin bitmesine 4 hafta kala düşme hattında kaldı. Ligde 34 haftada topladığı 38 puanla 16. sırada yer alan kırmızı-beyazlı oyuncuların tek hedefi geride kalan 4 karşılaşmadan puanlar toplayarak ligde kalabilmek.

32. haftada Erzurumspor karşısında 2-0 mağlup ayrılarak teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayıran Boluspor, sezonu Osman Nuri Işılar ile tamamlayacak.

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