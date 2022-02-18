Bordo Mavi Gönüller Derneği taraftarların hayallerini gerçekleştiriyor

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Bakan Bozdağ'dan: Başka Sılalar olmasın diye konuyu titizlikle takip edeceğiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Sıla Şentürk'ün (16) ailesini telefonla arayıp, konunun yakın takipçisi olacağını belirterek "Bu tür olaylar, bir daha Türkiye'mizde yaşanmasın, başka Sılalar olmasın diye titizlikle takip edeceğiz. Bunların üzerine hükümet olarak da gideceğiz" dedi.