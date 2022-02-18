Bordo Mavi Gönüller Derneği taraftarların hayallerini gerçekleştiriyor

Bordo Mavi Gönüllüler Derneği, Trabzonsporlu taraftarların hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Dernek, Trabzonlu olmayıp ve Trabzon'da yaşamayan bordo-mavili taraftarları, iç sahadaki maçlara götürüyor.
En büyük hayali Trabzon’da maç izlemek olan taraftarların, maç biletlerini, formalarını, yol masraflarını ve konaklama giderlerini karşılayan dernek, katılmak isteyen tarafların videolarını izleyerek seçim yapıyor.
Bordo Mavi Gönüllüler Derneği, son olarak oynanan Konyaspor maçına Diyarbakır'dan Ömer Demir'i davet etti.
İşte maçtan önce ve sonra yaşananlar;
Konyaspor maçında misafir ettiğimiz Diyarbakır'lı Trabzonspor sevdalısı Ömer Demir ağabeyimizin heyecanını ve mutluluğunu görmeliydiniz.
Ömer abimizin dediği gibi Trabzonspor Güce karşı başkaldırının simgesidir.
Hoş geldin şeref verdin güzel insan! pic.twitter.com/PQd9pSom0h
Konyaspor maçında misafir ettiğimiz Diyarbakır'lı Trabzonspor sevdalısı Ömer Demir ağabeyimizin heyecanını ve mutluluğunu görmeliydiniz.