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Bordo Mavi Gönüller Derneği taraftarların hayallerini gerçekleştiriyor

Bordo Mavi Gönüllüler Derneği, Trabzonlu olmayıp fakat Trabzonspor'u tutan taraftarların hayallerini gerçekleştiriyor. Dernek, Trabzonsporlu taraftarların yol ücretinden, forma ücretine kadar her şeyi karşılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bordo Mavi Gönüller Derneği taraftarların hayallerini gerçekleştiriyor
Bordo Mavi Gönüllüler Derneği, son olarak oynanan Konyaspor maçına Diyarbakır'dan Ömer Demir'i davet etti.

Bordo Mavi Gönüllüler Derneği, Trabzonsporlu taraftarların hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Dernek, Trabzonlu olmayıp ve Trabzon'da yaşamayan bordo-mavili taraftarları, iç sahadaki maçlara götürüyor.

En büyük hayali Trabzon’da maç izlemek olan taraftarların, maç biletlerini, formalarını, yol masraflarını ve konaklama giderlerini karşılayan dernek, katılmak isteyen tarafların videolarını izleyerek seçim yapıyor.

Bordo Mavi Gönüllüler Derneği, son olarak oynanan Konyaspor maçına Diyarbakır'dan Ömer Demir'i davet etti.

İşte maçtan önce ve sonra yaşananlar;
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